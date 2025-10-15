Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson wird beim Thema "Smartphones auf Konzerten" mal wieder richtiggehend emotional.

Bruce Dickinson hat sich schon mehrfach darüber geäußert, für wie furchtbar er es hält, dass die Menschen heutzutage ständig ins Handy starren. Dies gilt im Besonderen für die Live-Konzerte von Iron Maiden. Im Appetite For Distortion-Podcast hat sich die "air raid siren" erneut darüber ausgelassen. Wenn man ständig sein Leben mit dem Smartphone filmt, bedeutet dies ein "Scheitern der Menschlichkeit". Spürbarer Unterschied "Auf so viele Arten wünschte ich, die Kamera in diesen Dingern wäre niemals erfunden worden", schimpft Bruce Dickinson. "Doch sie wurde erfunden. Es ist eine Art Plage, so würde ich das beschreiben. Es ist wie eine schreckliche Krankheit,…