Die Australier von Parkway Drive veröffentlichen einen Live-Mitschnitt eines Medleys aus ihrem Debüt KILLING WITH A SMILE.

Parkway Drive feiern mit ihrer aktuellen Tour ihr zwanzigstes Jubiläum. Für die Tournee, die schon letztes Jahr in Australien stattfand, überlegten die Metaller, wie sie ihr Debütalbum am besten im Set unterbringen könnten. Das Resultat ist das Medley, das ab sofort auf Youtube zu sehen ist. Lösungsorientiert Frontmann Winston McCall erzählt: "Das KILLING WITH A SMILE-Medley entstand aus einem Problem heraus: Wie repräsentiert man ein legendäres Album in einer Setlist, wenn jeder Song für sich genommen einen legendären Moment hat? Es ist verdammt schwer, einen Song oder sogar ein paar Songs für eine Setlist auszuwählen, ohne einige Perlen auszulassen." Weiter erklärt…