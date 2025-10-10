Rund 200.000 Besuche von Metal-Fans aus aller Welt haben beim Summer Breeze Open Air das Festival-Gelände in Dinkelsbühl zum Beben gebracht.

Das Summer Breeze Open Air 2025 ist Geschichte – die Veranstalter blicken auf ein unvergessliches Festival zurück. Bei strahlendem Sonnenschein, tanzendem Staub und einem kurzen, erfrischenden Regenschauer am Freitag verzeichneten die Veranstalter rund 200.000 Besuche von Metal-Fans aus aller Welt auf dem Festival-Gelände in Dinkelsbühl. „Eure Energie, eure Freude und euer Durchhaltevermögen haben das Festivalgelände zum Beben gebracht. Genau diese Stimmung macht euch zu den besten Fans, die man sich wünschen kann“, erklärt Gründer und Geschäftsführer Achim Ostertag. Trotz herausfordernder Vorbereitungswochen, die von Regen geprägt waren, konnte die Summer Breeze-Crew das Festival-Gelände rechtzeitig und mit großem Engagement fertigstellen. Neben einem…