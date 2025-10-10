Das Dark Easter Metal Meeting hat sich zu einem festen Bestandteil der deutschen Extrem-Metal-Szene und weit darüber hinaus etabliert.

Dark Easter Metal Meeting 2026 04.04. + 05.04.2024, München, Backstage Tickets Bands Blackbraid Firespawn Ponte Del Diavolo Schammasch Secrets Of The Moon Triptykon Running Order --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.