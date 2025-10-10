Der W kommt im März 2026 für 14 Live-Termine nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!

METAL HAMMER präsentiert: DER W + Elm Street - Tour 2026 05.03. Köln, Essigfabrik 06.03. Oberhausen, Turbinenhalle 2 07.03. Münster, Jovel 09.03. Magdeburg, AMO Kulturhaus 10.03. Berlin, Astra Kulturhaus 11.03. Rostock, M.A.U. Club (ausverkauft) 13.03. Herford, Kulturwerk 14.03. München, Kesselhaus (Hochverlegung) 15.03. Nürnberg, Löwensaal (Hochverlegung) 16.03. Dresden, Alter Schlachthof 18.03. Leipzig, Haus Auensee 19.03. Erfurt, Central Club 20.03. Neu-Isenburg, Hugenottenhalle 21.03. Hannover, Capitol