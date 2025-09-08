Beim Trauerzug durch Birmingham verabschiedeten sich neben Tausenden Fans auch die Familie und engsten Angehörigen von Ozzy Osbourne.

Am Mittwoch, den 30. Juli ab 13 Uhr hatten Fans die Gelegenheit, sich während eines Trauerzugs durch Birmingham von ihrem Idol Ozzy Osbourne zu verabschieden. Tausende waren anwesend, bejubelten und besangen den „Prince Of Darkness“ in seiner Heimatstadt. Bei der Prozession, die an ein Staatsbegräbnis erinnerte, waren selbstverständlich auch Ozzys hinterbliebene Angehörigen zugegen. Ein angemessener Abschied Angeführt vom Wagen mit Ozzys Leichnam bewegte sich der Trauerzug entlang der Broad Street und hielt an der Black Sabbath-Bank und -Brücke. Dort hatten Fans und alle, die der Metal-Legende die letzte Ehre erweisen wollten, bereits zahlreiche Blumen, Bilder und Luftballons hinterlassen. Die Veranstaltung…