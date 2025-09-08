Toggle menu

Matti Klein live in Berlin 20.09.2025

Adresse:


Künstler: Matti Klein

Ort:

Karte und Anfahrt

Bon Jovi: Tico Torres räumt mit Rente-Gerücht auf
Tico Torres bei Großbritannienpremiere von ‘Thank You and Goodnight: The Bon Jovi Story’ am 17. April 2024 in London
Hat Tico Torres seinen Hut bei Bon Jovi genommen? Nein, der Drummer kann die Fans der Rocker beruhigen...
Um Bon Jovi kamen zuletzt Gerüchte auf. So mehrte sich das Hörensagen, dass Schlagzeuger Tico Torres womöglich nicht mehr in der Band und in Rente gegangen sei. In den Sozialen Medien tritt der 71-Jährige dem nun entschieden entgegen und verweist den Flurfunk zurück ins Reich der Fantasie. Gar nichts dran "Hallo zusammen, Tico Torres von Bon Jovi hier", meldet sich der Trommler in einer Videobotschaft zu Wort. "Ich bin hier, um vielen Gerüchten, die ich gelesen habe, ein Ende zu machen. Leute haben mich angerufen und gefragt: Hast du dich von der Musik, von der Band zurückgezogen? Nun: Nein. Ich…
