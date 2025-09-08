Alice In Chains-Gitarrist Jerry Cantrell wollte ursprünglich gar nicht singen, bis Layne Staley ihn dazu überredete.

Gitarrist und Co-Sänger Jerry Cantrell wollte erst nichts davon wissen, selbst auch bei Alice In Chains am Mikrofon zu stehen, bis sein Band-Kollege und Co-Sänger Layne Staley ihn dazu überredete. Das erzählte der Musiker in einem Video von Gibson TV. Cantrell meint:"Ich war schon immer ein Fan davon, wenn eine Band mehrere Stimmen oder mehrere Lead-Sänger hat. Einfach Leute, die einen Ton halten können und eine unterschiedliche Palette haben. Das fand ich auch bei unserer Band schon immer cool, und es war etwas, das nicht viele der anderen Seattle-Bands hatten." Lead-Sänger wider Willen "Ich wollte nie ein Lead-Sänger sein", betont…