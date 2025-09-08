Mit THE NUMBER OF THE BEAST steht erstmals eine Metal-Band an der Spitze der britischen Charts – bis heute verkaufte sich das Album weltweit zwanzig Millionen Mal. Ein Meilenstein des Genres!

METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast hundertköpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor: Platz 4: THE NUMBER OF THE BEAST von Iron Maiden Satans großer Durchbruch! Seit März 1982 ist der Bibelunterricht nicht mehr derselbe; kein Metalhead kann die Offenbarung des Johannes lesen, ohne einen Ohrwurm davonzutragen oder direkt singend aufzuspringen: „Hell and fire was spawned to be released!“. Dabei gibt sich das Quintett – entgegen damaligen Anschuldigungen – keineswegs der Teufelsanbeterei hin, sondern lässt sich lediglich von Büchern, Filmen und…