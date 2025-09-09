Equilibrium und Gitarrist Dom R. Crey haben bekanntgegeben, nach mehr als zehn Jahren künftig getrennte Wege zu gehen.

Equilibrium müssen sich mal wieder neues Personal suchen. Von der Ursprungsbesetzung ist ohnehin seit einigen Jahren lediglich Gitarrist und Mastermind René Berthiaume übrig. Nun verabschiedet sich auch Dom R. Crey nach elf Jahren von den bayerischen Metallern. Seinen letzten Auftritt mit der Band wird Crey am 23. August haben. Veränderung Dies gaben die Band und der Gitarrist selbst über die Sozialen Netzwerke bekannt. Das offizielle Statement von Crey lautet: „Liebe Freunde, Unterstützer und alle anderen. Ich habe mich entschieden, mich von Equilibrium zu trennen und die Band zu verlassen. Glaubt mir, es war keine leichte Entscheidung, und dieser Prozess hat…