Fans von Ozzy Osbourne und Black Sabbath können sich schon einmal auf einen Kinobesuch Anfang kommenden Jahres einstellen.

Das finale Konzert von Black Sabbath und Ozzy Osbourne am 5. Juli in Birmingham war ein monumentales Ereignis und ein herzergreifender musikhistorischer Moment. Wer das weder körperlich live vor Ort erleben noch als einer von über fünf Millionen per Stream mitfiebern konnte, bekommt nächstes Jahr noch eine Chance, die Show zu genießen. Denn das Ganze kommt Anfang 2026 als Film unter dem Titel ‘Back To The Beginning: Ozzy’s Final Bow’ in die Kinos. Cineastischer Liebesbrief Derzeit produziert Mercury Studios den Streifen, mit dem laut Presseschreiben "eines der beständigsten Vermächtnisse des Rock" gefeiert wird. "Der Film wird darauf abzielen, die rohe Kraft…