COWBOYS FROM HELL ist das Fünftwerk von Pantera und gilt als eines der ersten Groove Metal-Alben. Heute wird es 35 Jahre alt.

Wer heute den Namen Pantera hört, denkt an schwere Riffs und aggressive Rhythmen. Dabei fällt jedoch oft unter den Tisch, dass sich die Texaner vier Alben lang als Glam-Metaller versucht haben. Vor genau 35 Jahren erschien ihr Fünftwerk COWBOYS FROM HELL, das die musikalische Kehrtwende und gleichzeitig auch den Durchbruch der Band bedeutete. Wir blicken zurück. Panteras Neuanfang war nicht einfach Auch wenn Bassist Rex Brown in einem Interview mit dem britischen Metal Hammer behauptete, dass POWER METAL (1988) und COWBOYS FROM HELL für ihn gar nicht so weit auseinander liegen würden, sieht das der Großteil der Groove-Welt anders. Der…