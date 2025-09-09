Alice In Chains mussten dieses Jahr einige Auftritte absagen, da Drummer Sean Kinney erkrankte. Jerry Cantrell wagt vorsichtige Prognosen.

Im Mai mussten Alice In Chains wegen eines „medizinischen Notfalls“ bei Schlagzeuger Sean Kinney kurzfristig ein Konzert absagen. Daraufhin wurden beinahe sämtliche Termine für dieses Jahr gecancelt. Einzig den Bühnenabschied von Black Sabbath und Ozzy Osbourne ließen sich die Grunge-Ikonen nicht entgehen – auch Kinney war dabei. Demnach muss er grünes Licht von den Ärzten bekommen haben. Es ist nach wie vor nicht bekannt, welche gesundheitlichen Probleme den Schlagzeuger geplagt haben oder es vielleicht noch tun. Jedoch hätten ihm „die Ärzte kurzfristig vom Spielen“ geraten, wie er selbst im Mai schrieb. Mit einer Portion schwarzem Humor fügte er jedoch hinzu:…