Matti Klein live in Ulm 17.10.2025

Adresse:
Café Aegis, Ulm

Ulm

Künstler: Matti Klein

Ort: Café Aegis, Ulm

Karte und Anfahrt

Phil Campbell: Es wird keinen mehr geben wie Lemmy
Phil Campbell And The Bastard Sons @ Olympiahalle München, 13.7.2025
Phil Campbell hat ein kleines und sehr schönes Loblied auf seinen früheren Band-Kollegen Lemmy Kilmister gesungen.
Die am 28. Dezember 2015 verstorbene Motörhead-Ikone Ian "Lemmy" Kilmister war ohne Zweifel ein ausgemachtes Original. Für seinen früheren Band-Kollegen Phil Campbell ist das der Grund, warum die Fans Lemmy auch noch zehn Jahre nach seinem Tod in so hohen Ehren halten. Dies gab der Gitarrist im Interview bei Australian Musician zu Protokoll. Unverfälschter Zeitgenosse Auf die Frage, ob es ihm Genugtuung bereitet, zu sehen, wie die Leute Lemmy weiter ausgiebig zu schätzen wissen, erwidert Phil Campbell: "Ja, er hat es verdient. Lemmy war eine einzigartige Persönlichkeit. Und er war ehrlich. Er war eine ehrliche Person, ein ehrlicher Bassist. Die ganze…
