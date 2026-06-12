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Matze Rossi live in Dresden 20.06.2026

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Künstler: Matze Rossi

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Shawn Drover (Ex-Megadeth) als Gast beim Accept-Jubiläum
Der ehemalige Megadeth-Schlagzeuger Shawn Drover
Accept haben Ex-Megadeth-Drummer Shawn Drover als ersten „Special Guest Artist“ ihrer umfänglichen Jubiläumstournee bekanntgegeben.
Dieses Jahr begehen Accept bekanntlich ihr 50-jähriges Bestehen. Um ein halbes Jahrhundert voller Metal gebührend zu feiern, gehen Wolf Hoffmann und Co. auf ausgedehnte Europatournee. Die Termine umfassen sowohl Festivals als auch eigene Headlinershows. Erst kürzlich haben Accept noch einmal hervorgehoben, dass bei den Auftritten bislang selten live gespielte Songs dargeboten und besondere Gäste von der Partie sein werden. Das Schlagzeugmonster Den Auftakt der Tour macht am 1. Mai das Karmøygeddon Metal Festival in Norwegen. Bei diesem und den folgenden beiden Auftritten in Schweden heißen die Heavy Metal-Veteranen den ehemaligen Megadeth-Schlagzeuger Shawn Drover als „Special Guest Artist“ willkommen. „Eine absolute…
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