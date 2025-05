Heavy Metal ist sowohl auf Publikumsseite als auch auf Künstlerseite ein sehr altenfreundliches Musikgenre, findet Ghost-Chef Tobias Forge.

Ghost-Mastermind Tobias Forge hat in einem aktuellen Interview mit dem britischen Rolling Stone über sein Faible für Extreme Metal gesprochen. Während seiner Ausführungen kam der Schwede auch darauf, wie offen der Heavy Metal im Allgemeinen und im Besonderen als Arbeitsgebiet ist. So sei das Genre in keiner Weise "altenfeindlich". Blut gehört zum Boxen "Die Gemeinschaft hat eine ziemlich coole Ausweitung mitgemacht", analysiert der Ghost-Boss. "Es ist abhängig davon, von wo aus man zählt, aber man kann sagen, Hard Rock hat mit Black Sabbath und Deep Purple und Led Zeppelin begonnen. Und tagtäglich werden neue Bands gegründet, und zumindest auf wöchentlicher…