Vor einem Jahr veröffentlichte Bruce Dickinson "The Mandrake Project". Zur Feier des Jubiläums präsentiert er jetzt einen neuen Sammelband der Comic-Reihe.

Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson macht kein halben Sachen. Das bewies der Brite erst letztes Jahr mit seinem Soloalbum THE MANDRAKE PROJECT, zu dem er kurzerhand noch eine Comic-Reihe unter demselben Namen präsentierte. Jetzt will Dickinson das Jubiläum dieses gelungenen Projektes feiern: Zusammen mit Z2 Comics präsentiert der Sänger jetzt ‘The Mandrake Project: Year One’, einen Sammelband seiner bisher erschienenen Comics. Graberde und exklusive Einblicke ‘The Mandrake Project: Year One’ hat einiges zu bieten. Neben einem bisher exklusiven Prolog können Fans sich außerdem auf exklusive Interviews und Einblicke in die Entstehung des Comics freuen. Zur Veröffentlichung des Sammelbands hatte Bruce Dickinson…