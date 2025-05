Der 2011 verstorbene Warrant-Sänger Jani Lane hatte eine sensible Seite an sich, die Tracii Guns (L.A. Guns) stets an ihm schätzte.

Im August 2011 starb Jani Lane im Alter von 47 Jahren. Der Sänger wurde vor allem als Frontmann von Warrant bekannt und war zum Beispiel für ihren Hit ‘Cherry Pie’ verantwortlich. In einem aktuellen Interview mit dem Podcast ‘Talking The Talk With Don’ spricht L.A. Guns-Gitarrist Tracii Guns über seine Beziehung zu Lane und dessen immenses Talent. "Ich hatte viel Zeit mit Jani verbracht", erzählt Guns. "Er war so ein ruhiger Typ. Wenn er ein Jahrhundert früher geboren worden wäre, wäre er ein sensibler Dichter geworden. Er wollte einfach nur akzeptiert werden und Bestätigung bekommen. Egal, ob man Warrant liebt oder…