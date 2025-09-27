Bruce Dickinson kann bislang nur lobende Worte über Simon Dawson, den neuen Live-Schlagzeuger von Iron Maiden, finden.

Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson hatte sich neulich schon einmal mehr als angetan von Simon Dawson gezeigt — dem Nachfolger von Drummer Nicko McBrain, welcher aufgrund seiner Gesundheit keine Tourneen mehr spielt. Nun legt der Sänger nach: Laut dem 67-Jährigen verleiht der British Lion-Schlagzeuger den Eisernen Jungfrauen live eine enorme musikalische Stabilität. Stabile Bereicherung Im Interview bei "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" sollte Bruce Dickinson einordnen, ob es sich "seltsam" oder "surreal" anfühle, McBrain nicht hinter dem Iron Maiden-Drumkit sitzen zu sehen. "Aus der Perspektive, dass das, was ich höre, nicht Nicko ist, ist es nicht komisch", erwidert…