Dave Lombardo bewertet seine Zeit bei den Thrash-Titanen Slayer in der Rückschau als großartig. Streitigkeiten gebe es nun mal in Familien.

Dave Lombardo hat in einem neuen Interview auf seine Zeit bei Slayer zurückgeblickt. Zu Gast bei The New York Hardcore Chronicles Live! (siehe Video unten) führte der Schlagzeuger aus: "Ich liebe es. Wenn ich zurückschaue, war es fantastisch für mich. Wie könnte es anders sein. Scheiße passiert. Man hat Meinungsverschiedenheiten. Familien streiten sich. So ist es, was es ist. Ich bin froh, Teil solcher einer legendären Band gewesen zu sein und zu diesem Genre beigetragen zu haben, und dass mich mein gesamtes musikalisches Leben geliebt und unterstützt hat." Kein Ende in Sicht Des Weiteren sinnierte Dave Lombardo: "Wie gesagt: Scheiße passiert, aber es…