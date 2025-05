Die bayerischen Folk-Rocker Schandmaul kündigen eine wichtige Line-up-Änderung an: Es gibt einen Wechsel an der Sängerposition.

Ab sofort wird Frontmann Thomas Lindner am Mikro vom langjährigen Schandmaul-Weggefährten Marco Klingel alias Till Herence ersetzt. Obwohl Thomas seine vor zwei Jahren diagnostizierte Krebserkrankung mittlerweile erfolgreich besiegt hat, entschied sich er sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu diesem drastischen Schritt. In Zukunft wird der charismatische Allround-Musiker weiterhin an der Gitarre sowie erstmalig auch am Keyboard zu hören sein, um dem typischen Schandmaul-Signaturesound eine weitere spannende Klangfarbe zu verleihen. Und natürlich ist Thomas auch weiterhin am gemeinsamen Songwriting beteiligt. „Ich bin zwar meine Krankheit los, dafür müssen wir jetzt lernen, mit den Kollateralschäden umzugehen“, so Thomas Lindner.…