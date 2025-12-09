Sacred Reich machen Nägel mit Köpfen und verpflichten Aushilfsschlagzeuger Eduardo Baldo direkt als festes Band-Mitglied.

Sacred Reich mussten zuletzt Abschied von Schlagzeuger Dave McClain nehmen, welcher die Thrash-Metaller aus Arizona auf eigenen Wunsch verlassen hatte. Für die jüngste Konzertreise im November durch Europa, die die US-Formation im Vorprogramm von Hatebreed bestritt, konnten Frontmann Phil Rind und Co. die Dienste von Trommler Eduardo Baldo gewinnen, der zuvor bei Red Devil Vortex aus Los Angeles die Felle verdrosch. Den Brasilianer hat die Gruppe nun offiziell als ihren neuen Drummer vorgestellt. Derbe abgeliefert "Wir würden gerne offiziell unseren neuen Schlagzeuger Eduardo Baldo in der Band willkommen heißen", melden sich Sacred Reich in den Sozialen Medien zu Wort. "Baldo…