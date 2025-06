Sony hat eine Dokumentation über Judas Priest angekündigt, die den Titel ‘The Ballad Of Judas Priest’ tragen soll. Co-Regie führt Tom Morello.

In Zusammenarbeit mit Sony Music Entertainment UK und Epic Records hat Sony Music Vision die Produktion der Judas Priest-Dokumentation ‘The Ballad Of Judas Priest’ angekündigt. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist bislang nicht bekannt, jedoch ein paar andere Infos. Eine unglaubliche Reise Unter der Leitung von Dokumentarfilmemacher Sam Dunn gibt Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello sein Regiedebüt. Dunn betreibt zusammen mit Scot McFadyen die Produktionsfirma Banger Films, die bereits für mehrere Dokumentationen über die Hard Rock- und Metal-Szene verantwortlich ist. In einem Statement erklären Dunn und Morello: „Manche kennen Judas Priest vielleicht für ihre großen Hits, die das Heavy Metal-Genre geprägt…