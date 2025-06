Ex-Lamb Of God-Drummer Chris Adler hat über seine Zeit mit Megadeth sinniert und anscheinend nur warme Worte für Dave Mustaine übrig.

Nach seinem Aus bei Lamb Of God hat Schlagzeuger Chris Adler 2019 Firstborne ins Leben gerufen. Am 18. Juli 2025 soll der erste Langspieler LUCKY erscheinen, was wohl einer der Gründe sein mag, weshalb er kürzlich bei Loaded Radio zu Gast war. Dort sprach Adler jedoch auch ausführlich über seine kurze Zeit bei Megadeth und die Zusammenarbeit mit Dave Mustaine. Adler trommelte auf Megadeths 2016er-Album DYSTOPIA und war zwischen Januar und Mai desselben Jahres bei den meisten Shows der dazugehörigen Tournee dabei. Im Mai 2016 wurde Dirk Verbeuren offiziell als neuer Schlagzeuger vorgestellt, der zuvor mehr als ein Jahrzehnt bei…