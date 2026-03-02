Megadeth-Chef Dave Mustaine will das in der Öffentlichkeit von ihm präsente Bild als Rechtsaußen abschütteln.

Dave Mustaine ist bekanntlich keiner, der in politischer Hinsicht besonders fortschrittliche Gedanken hegt. Dank einiger Äußerungen in der Vergangenheit zählt man den Megadeth-Sänger, -Gitarrist und -Mastermind dem konservativen bis rechten Spektrum zu. Dieses Stigma will der 64-Jährige nun abstreifen, wie er in einem aktuellen Interview mit der US-amerikanischen Zeitung New York Times zu Protokoll gibt. Höhere Gewalt Dort betont Dave Mustaine: "Ich bin ein Christ — und ich antworte einem anderen Satz des Rechts. Ich befolge das Gesetz, aber nein, ich gehöre nicht dem rechten Flügel an. Wir haben früher immer gesagt, dass Religion für Menschen ist, die Angst davor haben,…