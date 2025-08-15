Erst im Frühjahr wurde bekannt, dass Monster Magnet-Gründungsmitglied Tim Cronin an ALS erkrankt ist. Nun hat die Krankheit gesiegt.

Ende März dieses Jahres startete Maggie Chesek eine Crowfunding-Kampagne für ihren Stiefvater Tim Cronin. Dieser erhielt kurz zuvor die Diagnose ALS (Amyotrophe Lateralsklerose). ALS ist eine neurodegenerative Erkrankung, die als unheilbar gilt. Betroffen sind dabei die motorischen Nervenzellen im Rückenmark, die die gesamte Muskulatur des Körpers steuern. Im Verlauf der Erkrangung kann es zu unwillkürlichen Zuckungen, Muskelschwäche und Lähmungen kommen. Da auch die Atemmuskulatur befallen ist, kommt es häufig zu Atemversagen. Mit der Kampagne sollte Geld für die medizinische Versorgung und unterstützende Maßnahmen wie eine Rollstuhlrampe gesammelt werden. Damit sollte Tim Cronis Lebensqualität erheblich verbessert werden. Außerdem wollten seine Angehörigen…