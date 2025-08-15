Nach dem Festival-Sommer kommen Deafheaven im Herbst mit ihrem aktuellen Album LONELY PEOPLE WITH POWER auf große Europatournee.

Deafheaven tummeln sich derzeit noch auf einigen Festivals in europäischen Gefilden, um ihr aktuelles Album zu bewerben. LONELY PEOPLE WITH POWER ist immerhin erst Ende März erschienen. Da die Spielzeit bei einem Festival-Auftritt doch recht knapp bemessen ist, folgt im Herbst eine Headlinertour, die auch hierzulande haltmacht. Mit Support von den Black-Metallern Portrayal Of Guilt und Zeruel, die Metalcore und Shoegaze vereinen, starten George Clarke und seine Truppe ihre Herbst-Shows am 6. November in Glasgow. Das große Finale findet am 7. Dezember in Athen statt. Vier Konzerte in Deutschland sind ebenfalls mit von der Partie, ebenso wie ein Auftritt in…