Der US-Musiker Rick Derringer (The McCoys, Weird Al Jankovic) lebt nicht mehr. Anfang der Woche schloss er für immer die Augen.

Wie das Boulevard-Portal TMZ berichtet, hat der renommierte Rock-Musiker und -Gitarrist Rick Derringer Anfang dieser Woche das Zeitliche gesegnet. Der US-Amerikaner verstarb am Montag, den 26. Mai 2026 im Alter von 77 Jahren in einem Krankenhaus in Ormond Beach, Florida. Anwesend waren seine Ehefrau Jenda Derringer sowie sein enger Freund und Pfleger Tony Wilson. Umtriebig Rick Derringer hatte sich offenbar erst vor zwei Monaten einer Operation unterzogen, bei der ihm ein dreifacher Bypass gelegt wurde. Grundsätzlich sei es ihm danach gutgegangen, lässt Wilson verlauten. Doch am Montag habe sich der Rocker gerade fertig fürs Bett gemacht und dabei nach seinem…