Ex-Tesla-Gitarrist Tommy Skeoch will mit seinem einstigen Band-Kollegen Brian Wheat und Chris Holmes (Ex-W.A.S.P.) ein Projekt starten.

Von der Gründung 1984 bis 2006 war Tommy Skeoch Gitarrist bei Tesla. Brian Wheat ist noch heute verantwortlich für die Bassarbeit den kalifornischen Hard-Rockern. Trotz getrennter musikalischer Wege verbindet die beiden noch immer eine enge Freundschaft. Ebenfalls befreundet sind die beiden mit dem ehemaligen W.A.S.P.-Gitarristen Chris Holmes. In dieser Konstellation soll nun ein neues Projekt gestartet werden. Bereits im Februar erzählte Brian Wheat im Interview mit Border City Rock Talk: „Chris und ich werden zusammen eine Band oder ein Projekt gründen, wie auch immer man es nennen will. Und Tommy hat auch zugestimmt, mitzumachen.“ Die ersten Songs seien bereits in…