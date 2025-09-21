Bei einem Korn-Konzert meinte ein Fan ernsthaft, seine Palme wedeln zu müssen, bevor er kurz darauf verhaftet wurde.

Korn-Lyrics sind sicher nicht gerade zurückhaltend, was explizite und sexuelle Inhalte angeht. Ein Fan aus New Jersey nahm Jonathan Davis' Song-Texte bei einem Korn-Konzert am 27. August aber ein wenig zu ernst und erfuhr daraufhin schnell die Konsequenzen seines Handelns. Freiluftwedeln Wie Loudwire berichtet, kam es am Anfang der Show in den oberen Rängen des Metlife Stadiums zu dem Vorfall. Das Video einer Konzertbesucherin, die einige Sitze weiter hinten saß, zeigt, wie ein Mann während des Konzertes sichtlich masturbiert, als Korn ihr Set mit ‘Blind’ anfangen. Die Sitze um ihn herum sind vermutlich aus ebendiesem Grund menschenleer. Kurz darauf steigt…