Beim Full Metal Mayrhofen Festival Ende März 2025 vereinen sich die Traditionen des Zillertals mit der Leidenschaft der Metalheads. Die Running Order steht nun fest.

METAL HAMMER präsentiert: Full Metal Mayrhofen Datum Das Full Metal Mayrhofen findet vom 31. März bis zum 05. April 2025 statt. Veranstaltungsort CH-6290 Mayrhofen Tickets Alle Infos zur Ticket-Buchung findet ihr hier. Line-up In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. All For Metal Bokassa Clawfinger Deine Cousine Dominum Enemy Inside Faun Hämatom Heavy Kevy Insanity Alert MOS Saltatio Mortis Serious Black Skyline Tuxedoo Warkings Running Order (anklicken für größere Ansicht) Geländeplan (anklicken für größere Ansicht) Einzigartige Acts wie Saltatio Mortis, Faun oder Hämatom stürmen die Region und die Berge und machen die Ferienregion…