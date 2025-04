Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass Devin Townsend an einer Rock-Oper arbeitet. Dafür holt er sich prominente Unterstützung.

Im Oktober 2024 veröffentlichte Devin Townsend sein aktuelles Album POWERNERD. Zuvor gab er allerdings bekannt, sich obendrein einen langgehegten Traum zu erfüllen: eine Rock-Oper. In Zusammenarbeit mit dem Sinfonieorchester Noord Nederlands Orkest findet am 27. und 28. März 2025 die Uraufführung von THE MOTH in Groningen statt. Als Inspirationsquellen dienten ‘Jesus Christ Superstar’ und ‘Phantom der Oper’. Ehrlichkeit und Wertschätzung Im Gespräch mit Loaded Radio verriet der Kanadier nun, dass auch Gitarrenlegende Steve Vai an der Produktion beteiligt sei. „Er ist aus vielen Gründen eine sehr wichtige Person in meinem Leben“, erklärt Townsend, denn „nach so vielen Jahren können wir…