Jason Newsted (Ex-Metallica) rief Erinnerungen an die Zeit wach, in denen er sich wegen Nackenproblemen mit Schmerzmitteln betäubte.

Jason Newsted litt früher bekanntlich unter Rücken- und Nackenschmerzen. Deswegen schluckte der einstige Metallica-Bassist vor allem in den Neunziger- und Nuller Jahren eine Menge Medikament. In einem aktuellen Interview bei Spin erinnert sich der Musiker nicht nur daran, sondern offenbart, dass er schon intensiv an einer Biografie geschuftet und dafür beachtliche 130 Kapitel im Kasten hat. Herr Dokter, ich hab’ kein’ Bock mehr "Mitte bis Ende der Neunziger Jahre hatte ich ziemliche Probleme mit Nacken und Wirbelsäule", rekapituliert Jason Newsted. "Es ist leicht nachzuvollziehen, wie es zu diesem ganzen Schlamassel kam. Damals fing ich an, Vicodin zu nehmen, um mich irgendwie…