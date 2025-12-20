Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 21.11. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Stryper, Sister und Sun Of The Dying.

Danko Jones Haute Cuisine braucht es nicht, wollen die Fans auch gar nicht – Schwarzbrot mit Spiegelei ist das höchste der Gefühle. (Hier weiterlesen) Annisokay Dieser nur in Anführungszeichen „neue“ Longplayer setzt sich nämlich aus den bereits 2023 und 2025 veröffentlichten EPs ABYSS PT.1 und PT.2 zusammen, ist also streng genommen kein vollständiges Neuwerk. (Hier weiterlesen) Wolftooth Womöglich haben Wolftooth-Frontmann Chris Sullivan und seine beiden Gitarristen Jeff Cole und Jeremy Lovins auch die DNS von Zakk Wylde mit der Muttermilch aufgesogen, um sie jetzt in jedem einzelnen Ton zu rezitieren. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews…