Die fünfte Ausgabe des Walpurgisnacht Festival steigt Anfang Mai in Berlin. Mit dabei sind unter anderem Agrypnie, Empyrium und Karg.

Das De Mortem Et Diabolum geht mit seinem zweiten Festival, der Walpurgisnacht, am 01.05. und 02.05.2026 in die fünfte Runde. Location: ORWOhaus, Frank-Zappa-Straße 19, 12681 Berlin Walpurgisnacht 2025 Line-up: Agrypnie Cult Of Fire Diabolisches Werk Empyrium Imha Tarikat Istapp Karg Lamp Of Murmuur Maat Myrdal The Night Eternal Nornir One Of Nine Outlaw Servant Wilt Wochenendticket für 105 EUR und Tages-Tickets für jeweils 59 EUR gibt es hier. --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit…