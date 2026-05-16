Im Februar feierte ‘The Ballad Of Judas Priest’ Premiere. Rob Halford, Tom Morello und Sam Dunn empfingen METAL HAMMER zum gemeinsamen Interview.

Das komplette Special über ‘The Ballad Of Judas Priest’ findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Rob, in der Dokumentation tauchen viele Metal-Helden auf und teilen ihre Gedanken über Judas Priest. Besonders emotionale Szenen zeigen den fast weinenden Metallica-Gitarristen Kirk Hammett und den 2025 verstorbenen Ozzy Osbourne. Was bedeutet es dir, derart viel Liebe von anderen Szeneikonen zu erfahren? Rob Halford: Es ist wirklich überwältigend! Als Musiker dringt man nie bis dahin vor, denn man ist sehr vertieft und…