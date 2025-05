Zakk Wylde unterstützte Pantera bereits 2023 auf ihrer Reuniontour. Jetzt offenbart er, dass er offen dafür wäre, mit Pantera neue Musik aufzunehmen.

Seit zwei Jahren tritt Zakk Wylde mittlerweile in die Fußstapfen des verstorbenen Pantera-Gitarristen Dimebag Darrell. Der für seine Arbeit mit Ozzy Osbourne und Black Label Society bekannte Gitarrist trat Pantera 2023 bei, um sie auf ihrer Reuniontour zu unterstützen. Seitdem ist Wylde fester Bestandteil der Band geworden und war auch im Februar auf Panteras Europa-Tournee auf der Bühne zu sehen. In einem Interview mit dem Guitar Interactive Magazin erklärt Wylde jetzt, unter welchen Bedingungen er offen wäre, mit Pantera neue Musik aufzunehmen. Alte Aufnahmen für neue Musik Auf die Frage, ob er bereit wäre, mit Pantera an neuem Material zu…