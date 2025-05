Alice Cooper hat sich damit angefreundet, dass nicht nur Rock-Acts in die Hall Of Fame kommen. Dennoch sollen endlich Iron Maiden rein.

Alice Cooper hat in einer Fragerunde auf der Rock Legends Cruise über die aktuellen Nominierten für die diesjährige Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame geplaudert. Diesmal haben Billy Idol, The Black Crowes, The White Stripes, Bad Company, Oasis, Mariah Carey, Outkast, Cyndi Lauper, Joy Division/New Order, Chubby Checker, Joe Cocker und Maná die Chance, in die Ruhmeshalle des Rock einzuziehen. Ginge es jedoch nach dem Schock-Rocker, wären Iron Maiden mal dran. Wer hat was beigetragen So entgegnete der 77-Jährige auf die Frage, ob es andere Künstler gebe, für die er ein Aufnahmeplädoyer halten wollen würde: "Iron Maiden. Ich meine: Komm schon --…