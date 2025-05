Nächsten Dienstag gibt es die erste Single vom neuen Halestorm-Longplayer auf die Ohren. Der Song heißt ‘Darkness Always Wins’.

Halestorm haben zuletzt bekanntlich an einem neuen Album gewerkelt. Nun wird es bald einen klanglichen Vorboten daraus geben. So hat die Band einen kleinen Teaser zur ersten Single ‘Darkness Always Wins’ gepostet. Sie soll am kommenden Dienstag, den 22. April 2025 erscheinen. Bei dem Song sowie der ganzen Platte kollaborierte das Quartett mit Produzent Dave Cobb (Rival Sons, Greta Van Fleet, Slash, Lady Gaga, Europe, All Them Witches). Wunderschönes Album Des Weiteren kommentiert Halestorm-Gitarrist Joe Hottinger zu ‘Darkness Always Wins’: "Wir haben es in Savannah, Georgia geschrieben. Es war das erste Lied, das wir für das Album komponiert haben. Es war…