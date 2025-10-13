Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Mulatu Astatke live in Berlin 13.11.2025

teilen
mailen
teilen

Künstler: Mulatu Astatke

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
My Chemical Romance gehen auf "The Black Parade 2026"-Tour
My Chemical Romance im Jahr 2006
Sieben Shows in Europa: My Chemical Romance zelebrieren 2026 den 20. Jahrestag ihrer wegweisenden Platte THE BLACK PARADE.
My Chemical Romance waren erst kürzlich auf einer umjubelten "Long Live: The Black Parade"-Tournee durch Nordamerika. Nun haben die Emo-Rocker um Frontmann Gerard Way angekündigt, nächstes Jahr das zwanzigste Jubiläum ihres wichtigsten Studioalbums THE BLACK PARADE mit einer Konzertreise zu feiern. Reise, Reise Die "The Black Parade 2026"-Tour umfasst insgesamt 17 Stationen und wird My Chemical Romance neben Süd- und Lateinamerika, Südostasien und den Vereinigten Staaten von Amerika auch nach Europa führen. In Deutschland wurden bislang leider noch keine Shows angesetzt, Fans müssen daher entweder nach Liverpool, Glasgow, London, Florenz oder Madrid reisen, um die Live-Produktion zum dritten Longplayer der…
Weiterlesen
Zur Startseite