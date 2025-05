Cradle Of Filth schildern mit ihrem 14. Werk THE SCREAMING OF THE VALKYRIES ihren Blick auf eine düstere Welt.

Das komplette Interview mit Cradle Of Filth findet ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Sein Mikrofon hat Dani Filth kurz vor Interview-Beginn gegen einen Pinsel getauscht, das aufwändig verzierte Outfit gegen ausrangierte Jeans. Der Cradle Of Filth-Frontmann streicht gerade die neue Bleibe seiner Freundin. „Die Farbspritzer sehen aus wie mein Bühnen-Make-up“, scherzt er zu seinem neuen Neben-Job als Renovierungsbeauftragter. Und Neuerungen sind auch ein passendes Stichwort, wenn es um seine Band geht. Wie Pech und Schwefel Cradle Of Filths Mitgliederkarussell ist berüchtigt:…