At The Gates-Frontmann Tomas Lindberg lebt nicht mehr. Erst Mitte August gab die Band seine Krebserkrankung bekannt.

Das ging nun leider viel zu schnell: Erst vor rund einem Monat vermeldeten At The Gates, dass ihr Sänger Tomas "Tompa" Lindberg am adenoid-zystischen Karzinom laboriert. Dabei handelt es sich um eine seltene Krebsform, die sich beim ihm im Gaumen und in der Speicheldrüse breitgemacht hatte. Nun berichtet unter anderem der schwedische Fernsehsender SVT darüber, dass Lindberg gestorben ist. Er wurde lediglich 52 Jahre alt. Ruhe in Frieden, Tompa. [Originalmeldung vom 18.08.2025:] At The Gates haben sich mit nicht so guten gesundheitlichen Neuigkeiten über ihren Sänger Tomas Lindberg zu Wort gemeldet. Der Schwede laboriert am sogenannten adenoid-zystischen Karzinom, welches bei…