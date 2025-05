Die schwedischen Thrasher The Haunted melden sich nach acht Jahren mit einer neuer Single und der Ankündigung eines neuen Albums zurück.

Das letzte The Haunted-Album STRENGTH IN NUMBERS erschien im August 2017. Nun, acht Jahre später, erscheint mit SONGS OF LAST RESORT das zehnte Studiowerk der Schweden via Century Media. Stichtag ist der 30. Mai 2025. Zuletzt veröffentlichte Gitarrist Ola Englund auf seinem YouTube-Kanal immer mal Videos aus dem Studio. Inzwischen gibt es einen musikalischen Vorgeschmack in Form von ‘Warhead’. Gänsehaut Gründer und ebenfalls Gitarrist Patrik Jensen kommentiert: „Als ich diesen Song geschrieben habe, wusste ich, dass wir auf dem richtigen Weg zu einem großartigen Album sind. Das Haupt-Riff kam mir während der Arbeit in den Kopf, und ich musste den…