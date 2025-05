Ghost-Fans konnten zum Muttertag mal wieder einen ganz speziellen Merchandise-Artikel ergattern. Der "Ghildo" war leider schnell vergriffen.

Am kommenden Sonntag ist Muttertag. Neben Blumengeschäften und Pralinenfabrikanten legen sich auch Bands ins Zeug, um passende Merchandise-Artikel für diesen schönen Anlass anbieten zu können. Neben den Merch-Vorreitern Kiss sind vor allem Ghost hierbei gewieft. So hatten Tobias Forge und Co. limitierte Stückzahlen eines T-Shirts, einer Grußkarte sowie — natürlich — eines Dildos im Angebot. Hatten, weil sämtliche Kontingente bereits ausverkauft sind. Im Rahmen der "Mother’s Day Collection" waren 144 Ghost-Shirts, 300 Grußkarten und 666 sogenannte "Ghildos" exklusiv bei Rockabilia zu haben. Bei der Wortkreation "Ghildo" denken ältere Semester unweigerlich an deutschen ESC-Beitrag von 1998 ‘Guildo hat euch lieb’ von…