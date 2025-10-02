Ein Haustier mit auf ein Festival zu bringen, ist keine gute Idee. Bob hingegen ist seit acht Jahren treuer Metalhead - und kein Ende in Sicht.

Während die Autos mehr schlecht als recht vom Wacken-Gelände rollen ist der richtige Moment, um in Erinnerungen zu schwelgen. Was war der kurioseste Metalhead, der einem dieses Jahr über den Weg gelaufen ist? Es scheint, als gäbe es für die Kreativität der Besucher keine Grenzen. Ein Wacken-Gänger mit Wiedererkennungswert ist CoNo. Geboren und aufgewachsen in der Region, kam er schon früh in Berührung mit der Welt des Metal - und blieb hängen. So sehr, dass er bis heute in der Wackener Feuerwehr tätig ist und dafür sorgt, dass die Pyrotechnik dort bleibt, wo sie hingehört. Gelber Wiedererkennungswert Bobs Geschichte beginnt…