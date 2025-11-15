Rage im Interview! METAL HAMMER gedenkt dem verstorbenen Tomas „Tompa“ Lindberg (At The Gates). Neue Alben von Amorphis, Dirkschneider u.a.

Back In Black – das Metal-Update Tomas Lindberg ist tot. METAL HAMMER gedenkt At The Gates-Sänger „Tompa“, der im Alter von nur 52 Jahren verstorben ist. Umbruch bei Kissin’ Dynamite: Sänger Hannes Braun verkündet seinen Ausstieg. Was bedeutet das für die Band? Und was ist eigentlich los bei Watain? Live To Win – die Verlosung Gewinnt hier 5x2 Konzert-Tickets für das Alter Bridge-Geheimkonzert am 7.10.2025 in Berlin! Myles Kennedy und Mark Tremonti spielen ein exklusives Akustik-Event inklusive bisher unveröffentlichter Single. Die Tickets sind nicht im freien Verkauf erhältlich. Einlass ist 19 Uhr, der Ort bleibt bis kurz vor dem Gig…