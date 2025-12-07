Savatage spielen auf ihrer Tour 2026 neun Headline-Shows und mehrere Festivalauftritte in ganz Europa — unter anderem in Wacken.

Die Savatage-Tour 2026 beginnt am 19. Juli in Istanbul, Türkei. Damit kehrt die Band zurück auf die Bühne, um ihr erfolgreichen Comebacks in Europa im Jahr 2025 nach fast zwei Jahrzehnten Pause fortzusetzen. Die Tour 2026 verspricht eine explosive Setlist, die den gesamten Katalog der Band samt klassischen Hymnen und weniger bekannten Stücken umfassen soll. Savatage-Fans sollen sich auf die rohe Energie und das musikalische Können der Band freuen dürfen, die sich während des Jahrzehnts, in dem Savatage nicht getourt sind, noch verstärkt haben, heißt es in er offiziellen Pressemeldung zur Tournee 2026. Mit dabei als Support-Band bei vielen Konzerten:…