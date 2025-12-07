Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Nathan Evans live in Berlin 31.03.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Nathan Evans

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Savatage kehren 2026 live nach Deutschland zurück
Savatage_2025_OB-Feike_PAP-8246_small
Savatage spielen auf ihrer Tour 2026 neun Headline-Shows und mehrere Festivalauftritte in ganz Europa — unter anderem in Wacken.
Die Savatage-Tour 2026 beginnt am 19. Juli in Istanbul, Türkei. Damit kehrt die Band zurück auf die Bühne, um ihr erfolgreichen Comebacks in Europa im Jahr 2025 nach fast zwei Jahrzehnten Pause fortzusetzen. Die Tour 2026 verspricht eine explosive Setlist, die den gesamten Katalog der Band samt klassischen Hymnen und weniger bekannten Stücken umfassen soll. Savatage-Fans sollen sich auf die rohe Energie und das musikalische Können der Band freuen dürfen, die sich während des Jahrzehnts, in dem Savatage nicht getourt sind, noch verstärkt haben, heißt es in er offiziellen Pressemeldung zur Tournee 2026. Mit dabei als Support-Band bei vielen Konzerten:…
Weiterlesen
Zur Startseite