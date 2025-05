Nach einer Farewell Tour spielt man eigentlich keine Konzerte mehr. Kiss sehen das anders — und geben sich im Rahmen eines Fan-Events die Live-Ehre.

Kiss spielten am 2. Dezember 2023 ihre -- so wie es derzeit aussieht: vorläufige -- letzte Show. Denn nun haben Gene Simmons, Paul Stanley und Co. tatsächlich einen Auftritt angekündigt. Das wäre das erste Konzert nach ihrer Abschiedstournee. Das Besondere: Zum einen handelt es sich um ein Stelldichein, das im Rahmen des "Kiss Army Storms Vegas"-Events stattfindet. Wiedersehen macht Freude Zum anderen soll die Performance ungeschminkt über die Bühne gehen. Und: Bruce Kulick, welcher von 1984 bis 1996 an der Gitarre der Gruppe gewirkt hat, mischt mit. "Um das 50. Jubiläum der Kiss Army sowie den 30. Jahrestag der ersten…