Wie Gitarrist Gary Holt verlauten lässt, hatten Exodus gute Gründe für die Trennung von Frontmann Steve "Zetro" Souza.

Gary Holt hat in einem neuen Interview ein wenig erläutert, warum Steve "Zetro" Souza nicht mehr Teil von Exodus ist. Ins Detail wollte der Gitarrist dabei nicht gehen. Manchmal kämen Beziehungen eben an ihr Ende, gab der 60-Jährige im Gespräch beim "Rock And Roll Geek Show"-Podcast zu Protokoll, welcher vom ehemaligen Exodus-Bassisten Michael Butler moderiert wird. Gute Gründe "Die Leute fragen, warum wir Zetro rausgeworfen haben", erklärt Holt. "Jeder will es wissen, weil wir uns dazu entschieden haben, es niemandem zu sagen. Alles, was ich den Leute immer sage, ist: Ehen funktionieren oft nicht. Und nur weil man ein verheiratetes…