Das Wacken Open Air findet auch 2025 wieder statt. Sämtliche Infos zum Metal-Festival im Norden Deutschlands findet ihr hier. Die Geländeplane sind da.

Wacken Open Air Datum Das Wacken Open Air findet vom 30.07. bis zum 02.08.2024 statt. Veranstaltungsort Das Wacken Open Air hat seinen Namen von seinem Veranstaltungsort: Denn das W:O:A findet in Wacken statt, einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein. Adresse: Hauptstraße 47 24869 Wacken Preise & Tickets Das Wacken Open Air 2025 ist ausverkauft. „Metalheads, ihr seid einfach der Wahnsinn!“, diese Worte richtet Thomas Jensen (Gründer & Veranstalter) an die Fans des W:O:A. Damit ist das Wacken Open Air ein weiteres Mal ausverkauft! „Wir sind unglaublich stolz, für euch alle kommendes Jahr wieder das spektakulärste Metal-Event auf die Beine stellen zu dürfen!" Holger…